В Эстонии тренера уволили за поздравление Путина с днем рождения

Сербского тренера эстонского мини-футбольного клуба «Смсраха» Владимира Йовановича уволили за пост в своих соцсетях, в котором он поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, передает издание ERR.

«Долгой жизни, тезка! Сербы и русские — братья навсегда», — написал Йованович в соцсетях.

В клубе сообщили, что причиной увольнения специалиста стало некорректное поведение тренера в социальных сетях.

«Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием. По его словам, пост в соцсетях не имел никакой политической подоплеки», — заявили в «Смсрахаре».

Также в команде отметили, что поведение специалиста является неподобающим в условиях специальной военной операции (СВО).

В интервью сербскому порталу RusDelfi Йованович заявил, что у него есть право на собственное мнение.

«Я уважаю мнение каждого. Но никто на этой планете не может указывать мне, что думать — это называется свободой слова», — сказал Йованович.

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