Экс-тренер «Спартака» оценил перспективы Абаскаля после ничьей с ЦСКА

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль смог обезопасить себе от увольнения.

По его словам, 34-летний испанский специалист благодаря добытому ничейному результат сможет доработать в стане красно-белых.

«Да, можно сказать, что эта ничья спасла Абаскаля от увольнения. Думаю, что в случае поражения у него были бы проблемы, так что здорово, что ребята включились и благодаря голу в концовке матча с ЦСКА отсрочили отставку испанского специалиста», — заявил Гладилин.

Матч «Спартак» — ЦСКА завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе и «Спартака», и ЦСКА стало по 17 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, а красно-синие — седьмое.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что «Спартак» все еще может уволить Гильермо Абаскаля.