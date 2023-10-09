Легенда ЦСКА назвал дилетантами участников дерби со «Спартаком»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что пропущенные мячи в дерби в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» являлись следствием вратарских ошибок.

По его словам, футболисты обеих команд проявили себя как дилетанты в прошедшем матче

«Итоговый счет — не в пользу ЦСКА. Конечно, армейцы могли додержать счет 2:1, но не смогли. Паника у них началась какая-то в добавленное время в штрафной площадке, Медина этим воспользовался — и забил. Как таковых ударов по воротам за весь матч не было практически. Может, только Зиньковский хорошо с левой ноги пробил. Ну Промес забил случайно, Акинфеев там ошибку допустил. С первым голом Гайича такая же ситуация. Максименко неправильную позицию занял. Во втором голе серба защитник «Спартака» виноват — он должен был приблизиться к мячу, а он отошел на три метра, убрал руки за спину и сделал какую-то разножку непонятную. Закрой пах, наклони голову и вперед, на удар! Вот так должны действовать защитники. Так что противная игра, дилетанты какие-то играли, непрофессионалы», — заявил Пономарев.

Матч «Спартак» — ЦСКА завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе и «Спартака», и ЦСКА стало по 17 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, а красно-синие — седьмое.

Ранее экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал три ключевых аспекта в борьбе за выживание в РПЛ.