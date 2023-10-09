Хоккеист «Тампы» Сергачев заявил, что глава НХЛ Беттмэн не прогибается под Овечкиным

Защитник «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачев в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» высказался о политической позиции главы лиги Гэри Беттмэна.

«Двойные стандарты у Гэри Беттмэна? Наверное, да. Он хороший руководитель, а такой человек всегда должен быть гибким. Он не прогибается под Овечкиным и дает ему играть. Беттмэн правильно сказал, что Александр играет за клуб, забивает кучу голов, он легенда лиги. Как возможно его отменить за его политические взгляды? Думаю, здесь, как и везде, есть двойные стандарты на тему политики, поэтому я не удивляюсь этому», — сказал Сергачев.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Сергачев объяснил, почему руководители НХЛ не выгнали российских игроков.