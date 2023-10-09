Ветеран ЦСКА назвал дерби со «Спартаком» тягомотиной

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что ему не понравилось качество игры в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака».

По его словам, центральный матч тура напоминал ему игру ветеранов.

«Игра была интересная для зрителей, потому что было забито много мячей, но мне она не понравилась. Тягомотину развели какую-то в первом тайме, вообще не двигались футболисты, как будто ветеранский матч какой-то, даже публика на стадионе начала возмущаться и свистеть. Потом встрепенулись, обменялись голами, чуть-чуть игра обострилась, стали побыстрее двигать мяч по полю. Но за весь матч так ни одного острого прохода по флангу, никаких обостряющих передач — ничего не было! У нас Файзуллаев оказался лучшим игроком матча, хотя всего два раза с мячом по полю пробежал с дриблингом. Никто никуда не бежит, никто никого не обыгрывает, только пасы назад и поперек!» — заявил Пономарев.

Матч «Спартак» — ЦСКА завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе и «Спартака», и ЦСКА стало по 17 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, а красно-синие — седьмое.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему Виктор Мозес выходит играть в стартовом составе.