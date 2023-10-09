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Международная федерация ММА запретила россиянам участвовать в турнирах в 2023 году

Международная федерация ММА не допустит россиян к турнирам до конца 2023 года

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Союз ММА России/VK

Российские спортсмены не смогут выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ММА (IMMAF) в 2023 году. Об этом в организации рассказали изданию ТАСС.

«В 2023 году такое решение не планируется», — сказал представитель организации.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

В марте 2022 года совет IMMAF принял решение приостановить членство Союза ММА России и Федерации рукопашного боя и ММА Белоруссии.

«Поступая таким образом IMMAF объединяется с мировым спортом в бойкоте России и Белоруссии», — заявили тогда в организации.

Ранее Усман Нурмагомедов заявил о желании продолжить наследие отца Хабиба.

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