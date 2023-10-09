Федун рассказал, когда нужно менять Абаскаля в «Спартаке»

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун считает, что у красно-белых есть небольшой хаос с выбором игроков на поле. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Будущее Абаскаля после дерби? Вы не забыли, что я уже не президент «Спартака»? Мое мнение как болельщика в том, что, пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. Об этом говорит мой опыт. А команда не поплыла — бьется и старается. Тем более «Спартак» наряду с «Зенитом» — самая укомплектованная команда. Необходимо разобраться: команда мало игроков — плохо, много — еще хуже. Есть небольшой хаос с выбором игроков на поле», — сказал Федун.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

Ранее экс-игрок «Зенита» Радимов заявил, что Абаскаль ждет, когда его уволят.