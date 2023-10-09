Экс-тренер ЦСКА Газзаев назвал чудом для «Спартака» ничью в дерби

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что армейскому клубу не хватило психологии, чтобы удержать победный счет в концовке матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Хорошее, эмоциональное дерби. С сюжетом, с развязкой. Конечно, концовка меня расстроила. «Спартак», по большому счету, чудом вырвал эту ничью. ЦСКА играл гораздо лучше, качественнее, быстрее, агрессивнее», — заявил Газзаев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 8 октября, завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции. Следующий очный матч команд состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, точная дата поединка и время его начала еще не определены.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам после матча с ЦСКА.