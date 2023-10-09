Защитник «Спартака» заявил, что вопросы об отставке Абаскаля мешают команде

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА высказался о сообщениях СМИ о вероятной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Можно ли сказать, что ничья сохранила Абаскалю пост главного тренера? Мы об этом не говорим. Мы сами узнаем из СМИ и каких-то новостей. В команде мы это не обсуждаем и не думаем об этом. Это сторонние вопросы, которые мешают команде», — заявил Литвинов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне РПЛ красно-белые выиграли бронзовые медали.

Ранее бывший вице-президент «Локомотива» призвал не наказывать Абаскаля публично.