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Мостовой: «Спартак» отскочил в матче с ЦСКА, Абаскаль теперь в долгу у Медины

Экс-футболист Мостовой заявил, что тренер «Спартака» Абаскаль в долгу у Медины

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой после ничьей в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА заявил, что главный тренер красно-белых теперь в долгу у футболиста команды Хесуса Медины. Слова Мостового передает «РБ Спорт».

«У «Спартака» нет игры. Лишь изредка какие-то проблески. Сегодня все голы забиты за счет индивидуального мастерства и эмоций. ЦСКА отдал победный матч. Они играли лучше на протяжении всей игры. Можно сказать, что «Спартак» банально отскочил. А Абаскаль теперь в долгу у Медины. Он спас его», — сказал Мостовой.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась вничью со счетом 2:2.

Счет в матче на 31-й минуте открыл футболист ЦСКА Милан Гаич. На 41-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счет, забив дальним ударом в дальний угол ворот. На 61-й минуте Гаич оформил дубль и вывел ЦСКА вперед. В добавленное ко второму тайму время Хесус Медина сравнял счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Медина спас Абаскаля от увольнения.

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