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Игрок «Спартака» рассказал о настрое перед дерби с ЦСКА

Игрок «Спартака» Чернов о дерби с ЦСКА: выйдем с совсем другим настроем

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Global Look Press

Защитник «Спартака» Никита Чернов признался, что на дерби против ЦСКА всегда боевой настрой. Об этом он заявил Legalbet.

«Какой настрой на ЦСКА? Боевой, как и всегда на дерби. Я думаю, это будет совсем другая игра, мы выйдем с совсем другим настроем. Надеюсь, результат матча будет в нашу пользу.

Какое противостояние для нас наиболее принципиальное? С каждым клубом в равной мере принципиальное — и с «Крыльями», и с «Динамо», и с ЦСКА, и с Нижним. Мы не делим матчи на важные и не важные», — сказал Чернов.

Зимой 2022 года Чернов подписал контракт с красно-белыми. Соглашение рассчитано до конца 2026 года. 20 апреля в рамках 1/4 Кубка России Чернов вышел на поле против своей бывшей команды. Защитник является воспитанником ЦСКА. Он выступал за главную команду с 2014 по 2019 год.

8 октября «Спартак» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) примет ЦСКА. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Перед очной встречей ЦСКА и «Спартак» набрали одинаковое количество очков — по 16.

Ранее агент игрока ЦСКА заявил, что его клиент будет рад возможному уходу из клуба.

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