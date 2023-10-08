Комментатор Аксенов заявил, что Абаскаль может стать главным героем матча «Спартака» и ЦСКА

Комментатор Александр Аксенов считает, что в дерби между «Спартаком» и ЦСКА главная роль может достаться кому-то из наставников команд — Гильермо Абаскалю или Владимиру Федотову. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Вообще, в этом матче главными героями могут стать главные тренеры. К Федотову сейчас мало вопросов, а вот Абаскаль — это тренер, который время от времени находится в тупике и плывет по составу, делая необычные замены. Если мы увидим, что Абаскаль выберет состав, который принесет хорошую и уверенную победу, тогда сможем говорить о том, что главный тренер стал героем», — сказал Аксенов.

В прошлом туре красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Москвичи уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов. Для «Спартака» это поражение стало четвертым в 10 матчах сезона.

8 октября «Спартак» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) примет ЦСКА. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Ранее ветеран «Спартака» призвал Абаскаля не делать клоуна из капитана команды.