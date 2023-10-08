Овечкин принял участие в потасовке в матче с «Коламбусом»

8 октября «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Коламбус Блю Джекетс» в матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и потерпел поражение со счетом 2:4. В концовке второго периода на льду произошла массовая потасовка, одним из участников которой стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

Американский форвард хозяев Ти Джей Оши жестким силовым приемом встретил канадского нападающего «Коламбуса» Адама Фантилли. После остановки встречи игроки гостевой команды хотели вступиться за своего партнера. В ситуацию вмешался Овечкин, который попытался защитить Оши от соперников. Впоследствии россиянин получил двухминутное удаление. Также Овечкин стал автором второй заброшенной шайбы своей команды.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Новый сезон для «Кэпиталз» стартует 14 октября матчем против «Питтсбурга».

Ранее журналист Bleacher Report Гретц заявил, что Овечкин может забить 50 голов в НХЛ.