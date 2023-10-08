«Продолжает разрушать»: американский журналист сделал прогноз на голы Овечкина в НХЛ

Журналист Bleacher Report Адам Гретц предположил, что российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сможет забросить 50 шайб.

«Он собирается продолжать разрушать ожидания в этом сезоне, став самым возрастным игроком, когда-либо забившим 50 голов за сезон и побив уже установленный им рекорд. Сезон с 50 шайбами приведет его к 872 голам в карьере — и ему останется всего 22 шайбы до Гретцки, у которого 894 гола, перед следующим сезоном», — заявил Гретц.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В первом матче регулярного сезона «Вашингтон» сыграет против «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдет 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее американский журналист TSN Майк Джонсон подверг критике Овечкина.