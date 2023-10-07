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Черчесов: УЕФА никогда не относился негативно к России

Тренер Черчесов: в УЕФА к России никогда не было негативного отношения

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить сборные России U17 до участия в международных соревнованиях. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Естественно, позитивно отнесся к этому. Идет определенная работа в кабинетах. Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения — со многими общаюсь, знаю лично. С одной стороны, сделанный шаг правильный и нормальный. С другой стороны, хочется, чтобы и другим сборным открывали двери. Давайте этот момент переживем», — сказал Черчесов.

ФИФА и исполком УЕФА допустили до участия в соревнованиях под своей эгидой российские национальные команды из футболистов не старше 17 лет. Предполагается, что свои матчи мужские и женские сборные будут проводить без гимна, флага и не на территории России.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее РФС предложил сборной Бахрейна провести товарищеский матч с Россией.

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