УЕФА открыл дело после задержания польских футболистов в Нидерландах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело после задержания игроков варшавской «Легии» в нидерландском Алкмаре по окончании матча Лиги конференций с местным АЗ. Об этом сообщается на сайте организации.

УЕФА назначил инспекторов по этике и дисциплине для проведения расследования инцидентов.

6 октября об инциденте сообщило издание Przegląd Sportowy. По его данным, перед матчем у болельщиков «Легии» и нидерландской полиции произошел конфликт, после того как представители власти попытались отобрать флаги у болельщиков гостей.

После матча ситуация снова накалилась. Фанатов «Легии», по соображениям безопасности, надолго закрыли на стадионе, а они в ответ устроили штурм, в результате которого один полицейский потерял сознание, у некоторых отобрали перцовые баллончики и дубинки.

Полиция и служба безопасности стадиона «АФАС» оцепила арену. К этому времени часть делегации польского клуба уже была в автобусе, других представителей долго держали на стадионе.

В итоге футболиcты, тренерcкий штаб и cотрудники «Легии» c трудом пробилиcь к cвоему автобуcу. При этом президент клуба Дариуш Миодуcки получил неcколько ударов от полиции и cлужбы безопаcноcти, в том чиcле по лицу, доcталоcь и тренеру по физподготовке.

Когда гости добрались до автобуса, полиция, угрожая штурмом, потребовала, чтобы португальский полузащитник Жозуэ и сербский защитник «Легии» Радован Панков покинули транспортное средство. Футболисты вышли на улицу и были задержаны.

Ранее Колосков обвинил вице-президента УЕФА в непрофессионализме.