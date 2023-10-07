Булыкин призвал клубы РПЛ брать пример с «Локомотива»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) должны брать пример с «железнодорожников», доверяя отечественным игрокам, передает «Евро-Футбол.Ру».

«В «Локомотиве» много российских футболистов, а это радует. Во многих командах всего по два-три россиянина. Думаю, остальные клубы в этом должны брать с «Локо» пример и доверять своим парням», — сказал Булыкин.

После 10 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, а «Локомотив» располагается на третьем месте (18).

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится 7 октября. Команды выйдут на поле в 12.00 по московскому времени.

В прошлом туре «Локомотив» обыграл нижегородский «Пари НН» (1:0).

Ранее экс-наставник сборной России высказался об игре «Локомотива» в нынешнем сезоне.