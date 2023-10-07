Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Булыкин призвал клубы РПЛ брать пример с «Локомотива»

Экс-футболист Булыкин: клубы РПЛ должны брать пример с «Локомотива»

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) должны брать пример с «железнодорожников», доверяя отечественным игрокам, передает «Евро-Футбол.Ру».

«В «Локомотиве» много российских футболистов, а это радует. Во многих командах всего по два-три россиянина. Думаю, остальные клубы в этом должны брать с «Локо» пример и доверять своим парням», — сказал Булыкин.

После 10 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, а «Локомотив» располагается на третьем месте (18).

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится 7 октября. Команды выйдут на поле в 12.00 по московскому времени.

В прошлом туре «Локомотив» обыграл нижегородский «Пари НН» (1:0).

Ранее экс-наставник сборной России высказался об игре «Локомотива» в нынешнем сезоне.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий