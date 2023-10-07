Экс-тренер «Ростова» Балахнин: на международные турниры важно ехать с флагом и гимном

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что юниорские сборные России по футболу должны ездить на соревнования даже в нейтральном статусе, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Ехать с флагом и гимном — это важно. Понимаю, что для команды значат флаг и гимн. Тем не менее я за то, чтобы молодые ребята ехали на международные турниры. Пусть они победами и радостью показывают свою принадлежность», — сказал Балахнин.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет. Они будут выступать без флага и гимна, а матчи будут проводиться за рубежом.

После этого о бойкоте матча против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина. Сборные России всех возрастов были отстранены от участия в международных матчах весной 2022 года.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал причину увольнения чиновника УЕФА с поста главы шведского спорта.