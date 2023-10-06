Боец Василевский высказался о словах Грина о допинге у Хабиба

Боец смешанных единоборств прокомментировал слова американца Бобби Грина, который обвинил россиян Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова в употреблении допинга. Слова Василевского передает «Матч ТВ».

«О мечети он сказал вообще не в тему. Ислам ходит на взвешивание, медиа‑день, пресс‑конференцию перед боями. В это время у сотрудников USADA есть же возможность взять пробу. Это какой‑то бред. Если бы Ислам проводил бои на заднем дворе и туда никого не пускали, это другой вопрос», — сказал Василевский.

Американец дрался с Махачевым в феврале 2022 года. Поединок завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом. Позже Грин заявил, что соперник употребляет допинг. По его словам, Махачев сам рассказывал, что ему давали витамины в школе. Грин считает, что это были стероиды.

Антидопинговое агентство США осенью 2022 года отстранило Грина от соревнований после выявления анаболических стероидов в его допинг-тесте, взятом 16 мая во внесоревновательный период. В связи с сотрудничеством с расследованием его отстранение было сокращено до полугода.

Ранее Хабиб заявил, что у обвинившего его в употреблении допинга Грина нет мозгов.