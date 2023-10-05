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Тренер «Ливерпуля» хочет, чтобы Бразилия сыграла с Россией после окончания СВО

Тренер Таффарел хочет увидеть матч Бразилия — Россия после окончания СВО

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Бывший тренер вратарей сборной Бразилии Клаудио Таффарел, который работает в «Ливерпуле», поделился мнением о возможном матче между бразильской национальной командой и Россией. Его слова передает Metaratings.ru.

«Бразилия всегда старается играть с командами, которые играют в хороший футбол. Россия — одна из них. Всегда нужны качественные матчи для оценки уровня нашей игры. Допуск России? Это не зависит от моего мнения. Если бы я мог допустить, то это после окончания СВО, чтобы не было военных действий», — сказал Таффарел.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии: Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром — 1:1.

Ранее помощник президента России рассказал, почему УЕФА не хочет отпускать РФС в Азию.

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