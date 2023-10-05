Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист «МЮ» заявил, что европейские страны бойкотировали матчи с Россией на эмоциях

Канчельскис считает, что ФИФА решит проблему с бойкотами матчей с Россией

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал заявления ряда футбольных федераций европейских стран об отказе играть с юношескими сборными России. Слова Канчельскиса передает «Спорт-Экспресс».

«Первая реакция была на эмоциях. Если ФИФА официально заявит о том, что данное решение не будет изменено, то все страны согласятся, и будут играть. Просто, возможно, данные бойкоты со стороны различных стран были на эмоциях. Я думаю, ФИФА проведет данную работу в правильном направлении, и все проблемы будут благополучно решены», — сказал Канчельскис.

6 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе и не на территории России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи.

Свой последний официальный матч россияне провели в ноябре 2021 года против Хорватии (0:1) в отборочном турнире чемпионата мира. В финальную стадию подопечные Валерия Карпина не смогли попасть из-за отстранения.

Ранее в венгерской Федерации рассказали, как относятся к решению УЕФА допустить россиян.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий