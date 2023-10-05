Экс-футболист «МЮ» заявил, что европейские страны бойкотировали матчи с Россией на эмоциях

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал заявления ряда футбольных федераций европейских стран об отказе играть с юношескими сборными России. Слова Канчельскиса передает «Спорт-Экспресс».

«Первая реакция была на эмоциях. Если ФИФА официально заявит о том, что данное решение не будет изменено, то все страны согласятся, и будут играть. Просто, возможно, данные бойкоты со стороны различных стран были на эмоциях. Я думаю, ФИФА проведет данную работу в правильном направлении, и все проблемы будут благополучно решены», — сказал Канчельскис.

6 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе и не на территории России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи.

Свой последний официальный матч россияне провели в ноябре 2021 года против Хорватии (0:1) в отборочном турнире чемпионата мира. В финальную стадию подопечные Валерия Карпина не смогли попасть из-за отстранения.

Ранее в венгерской Федерации рассказали, как относятся к решению УЕФА допустить россиян.