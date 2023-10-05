Гладилин рассказал, в какие чемпионаты российским футболистам не стоит ехать

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин на фоне призыва экс-капитана красно-белых Егора Титова к молодым игрокам «бежать» в зарубежные чемпионаты, высказался о том, куда стоит стремиться молодым российским футболистам, выступающим в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ). Он заявил «Газете.Ru», что они должны ставить целью выступать в лиге из пятерки сильнейших — английской, немецкой, французской, испанской или итальянской.

«Условные Греция или Венгрия? Нет, это не то. Если есть перспектива там вырасти и двинуться дальше, такой вариант может быть. Каждый исходит из своей карьеры — может быть, оттуда получится перейти в более сильный чемпионат. Промежуточный вариант возможен, но сильных чемпионатов — пять, их все знают. Вот туда должны стремиться наши игроки, и чтобы они могли выступать в стартовом составе, а не выходить на замену. Вот это и будет рост нашего футбола», — резюмировал Гладилин.

Титов призвал молодых игроков при первой возможности «бежать» в зарубежные чемпионаты. Гладилин выразил согласие с этой позицией, подчеркнув, что в РПЛ футболисты не могут прогрессировать.

Ранее ветеран ЦСКА Пономарев раскритиковал Титова.