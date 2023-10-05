Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гладилин рассказал, в какие чемпионаты российским футболистам не стоит ехать

Тренер Гладилин заявил, что российские футболисты должны стремиться в топ-лиги

close
100%
Красильников Станислав/ТАСС

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин на фоне призыва экс-капитана красно-белых Егора Титова к молодым игрокам «бежать» в зарубежные чемпионаты, высказался о том, куда стоит стремиться молодым российским футболистам, выступающим в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ). Он заявил «Газете.Ru», что они должны ставить целью выступать в лиге из пятерки сильнейших — английской, немецкой, французской, испанской или итальянской.

«Условные Греция или Венгрия? Нет, это не то. Если есть перспектива там вырасти и двинуться дальше, такой вариант может быть. Каждый исходит из своей карьеры — может быть, оттуда получится перейти в более сильный чемпионат. Промежуточный вариант возможен, но сильных чемпионатов — пять, их все знают. Вот туда должны стремиться наши игроки, и чтобы они могли выступать в стартовом составе, а не выходить на замену. Вот это и будет рост нашего футбола», — резюмировал Гладилин.

Титов призвал молодых игроков при первой возможности «бежать» в зарубежные чемпионаты. Гладилин выразил согласие с этой позицией, подчеркнув, что в РПЛ футболисты не могут прогрессировать.

Ранее ветеран ЦСКА Пономарев раскритиковал Титова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий