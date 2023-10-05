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Канадец из «Динамо» об НХЛ: мне осточертело в Северной Америке

Игрок «Динамо» Уил заявил, что не хочет возвращаться в НХЛ из-за закулисных игр

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за отношение к возрастным игрокам. Его слова передает «Чемпионат».

«Я не хочу возвращаться в НХЛ, иметь дело с этой лигой. Лига не очень благосклонна к игрокам моей возрастной группы, назовем это так. Здесь я нашел свое место. В «Динамо» у меня все отлично, в Казани все было отлично.

Вот что я люблю в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге. — «Газета.Ru») — если ты играешь хорошо, то будешь играть. Независимо от того, кто ты. Здесь нет закулисных игр, что мне осточертело в Северной Америке. Опыт в России иначе как позитивным назвать не могу», — сказал Уил.

Джордан Уил выступает в КХЛ с 2021 года. Один сезон он провел в казанском «Ак Барсе», а затем перебрался в московское «Динамо».

«Динамо» после 14 матчей занимает второе место в зоне «Запад», уступая только «Локомотиву». Уил провел в текущем сезоне 13 матчей, отметившись семью заброшенными шайбами и 10 результативными передачами. Наряду с Никитой Гусевым он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее российский хоккеист заявил, что хочет показать себя в новом сезоне НХЛ.

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Хоккей. КХЛ
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