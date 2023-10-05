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Экс-игрок «Зенита» об Абаскале: он хочет свалить, отдайте вы ему эту неустойку

Радимов считает, что Абаскаля нужно отпустить, чтобы не мучить «Спартак»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов считает, что Гильермо Абаскаль больше не хочет работать в «Спартаке». Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Я уже месяца два говорю: Абаскаль хочет свалить. Он уже не знает, как уйти, лучших футболистов оставляет на скамейке. Отдайте вы ему эту неустойку, пусть он уедет. Не мучайте «Спартак».

Отпустите, он не хочет находиться здесь. Говорят, что некого выпустить. Вы ставите цели на сезон — выиграть чемпионат. Есть вещи футбольные, которые Абаскаль не может не видеть. ЦСКА им набьет кошелку сейчас», — сказал Радимов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом прошлого сезона и сразу привел команду к бронзовым медалям чемпионата России. 8 октября его подопечные сыграют в дерби против ЦСКА.

4 октября «Спартак» разгромно уступил «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в рамках чемпионата России. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

Ранее Игорь Колыванов заявил, что российского специалиста за такие результаты в «Спартаке» давно бы сгнобили.

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