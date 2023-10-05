Украинского футболиста сравнили с Роналду

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас восхитился игрой вингера команды Михаила Мудрика. Его слова передает Gambling Zone.

«Михаил очень похож на молодого Криштиану Роналду. Когда Криштиану впервые пришел в клуб премьер-лиги, он показал, что обладает всеми необходимыми техническими способностями и скоростью. Он продемонстрировал невероятное мастерство в своих финтах с переступанием через мяч. Он обладает теми же способностями, что и Криштиану Роналду, Неймар и Мбаппе, если говорить о его скорости и ускорениях», — сказал Галлас.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля» 21 января, не отметившись результативными действиями. Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету лишь две результативные передачи.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Мудрик провел шесть матчей. Свой единственный гол украинец забил в ворота «Фулхэма» 2 октября.

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