ФИФА планирует вслед за УЕФА допустить юношеские сборные России на турниры

Международная федерация футбола (ФИФА) может допустить до участия в международных турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет. Об этом сообщает Sky News.

ФИФА рассматривает возможность смягчения запрета, после того как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в конце сентября смягчил свою позицию в отношении России. Решение может быть принято 4 октября на заседании совета ФИФА. В случае положительного заключения российские команды смогут участвовать в чемпионатах мира среди юношей до 17 лет, если пройдут отборочный турнир. Чемпионат мира U-17 пройдет в Индонезии в 2023 году.

ФИФА и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

Ранее в Бельгии прокомментировали решение УЕФА допустить юношеские сборные России.