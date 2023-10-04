Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФИФА планирует вслед за УЕФА допустить юношеские сборные России на турниры

ФИФА может допустить сборную России U-17 к чемпионату мира

close
100%
Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) может допустить до участия в международных турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет. Об этом сообщает Sky News.

ФИФА рассматривает возможность смягчения запрета, после того как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в конце сентября смягчил свою позицию в отношении России. Решение может быть принято 4 октября на заседании совета ФИФА. В случае положительного заключения российские команды смогут участвовать в чемпионатах мира среди юношей до 17 лет, если пройдут отборочный турнир. Чемпионат мира U-17 пройдет в Индонезии в 2023 году.

ФИФА и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

Ранее в Бельгии прокомментировали решение УЕФА допустить юношеские сборные России.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий