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На Роналду снова подали в суд

На Роналду был подан новый судебный иск по делу об изнасиловании

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Kai Pfaffenbach/Reuters

На нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду был подан новый судебный иск по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает Sky Sports.

Американка Кэтрин Майорга снова заявила на португальца в суд, обвинив его в изнасиловании. Ее адвокаты работают над тем, чтобы апелляционный суд США отменил решение о прекращении дела и возобновил его.

В 2009 году девушка заявляла, что Роналду изнасиловал ее в номере отеля Лас-Вегаса. В 2010-м адвокатам звездного футболиста удалось договориться с девушкой. Тогда Майорга согласилась отозвать свое обвинение в обмен на денежную компенсацию. Сам Роналду подтверждал наличие сексуальной связи с гражданкой США, но заявлял, что интим произошел по обоюдному согласию.

Роналду с 2016 года состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес. Пара воспитывает пятерых детей, двое из которых являются общими. В начале 2017 года у Криштиану родилась двойня от суррогатной матери. В ноябре 2017 года сама Родригес родила дочь Алану Мартину. 18 апреля 2022 года Роналду и Джорджина опять стали родителями.

Ранее Роналду во второй раз подряд стал лучшим игроком лиги Саудовской Аравии.

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