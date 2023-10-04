В ОКР считают, что Бах мучает Россию

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за его политизацию в работе. Его слова передает РИА Новости.

«Мне обидно за Томаса Баха, который со спорта перешел на политику. И крутит, и мучает нашу страну. Надо бороться, и мы свою силу можем показать только результатами. Они у нас хорошие. И будут еще лучше. Потому что нас настолько сильно обижают, что дальше уже некуда. Загоняют в угол, а те, кого загоняют в угол, становятся злыми, сердитыми, сильными и волевыми», — сказал Тягачев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее Умар Кремлев сравнил предложения МОК с отказом от родной матери.