Черданцев: Захарян не заиграет за «Сосьедад», это самый странный российский трансфер

Комментатор Георгий Черданцев считает, что российский футболист Арсен Захарян не сможет пробиться в стартовый состав «Реал Сосьедад». Его слова передает «Матч ТВ».

«Когда увидим Захаряна в составе? Никогда. Для меня это самый странный трансфер за последнее время, что касается российских футболистов. Он вышел в матче с «Реалом» и даже сделал пару хороших передач, но это другой вид спорта. Они бегают в два раза больше. Если он не прибавит в физике за год, то без шансов», — сказал Черданцев.

25 сентября в клубе сообщили, что Захарян заразился коронавирусом.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге три матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

Ранее экс-футболист Андрей Аршавин не исключил, что «Реал Сосьедад» отдаст Захаряна в аренду.