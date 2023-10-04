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Лондонский «Арсенал» проиграл «Лансу» в матче Лиги чемпионов

«Ланс» обыграл лондонский «Арсенал» в матче Лиги чемпионов со счетом 2:1

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David Klein/Reuters

На стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция) закончился матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Ланс» принимал лондонский «Арсенал». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с итальянцем Марко Гуидой, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

На 14-й минуте счет в матче открыл бразильский нападающий лондонской команды Габриэл Жезус. На 25-й минуте счет сравнял французский полузащитник «Ланса» Адриен Томассон. Победный мяч на 69-й минуте забил форвард «Ланса» Элье Ваи.

Таким образом, «Ланс» возглавил турнирную таблицу группы B, имея в активе четыре очка. «Арсенал» располагается на втором месте, заработав три балла.

В следующем туре «Ланс» сыграет с ПСВ. Встреча пройдет 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В этот же день лондонцы проведут встречу с испанской «Севильей». Начало матча запланировано также на 22:00 мск.

Ранее «Наполи» проиграл на своем поле «Реалу» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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