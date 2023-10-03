Тренер «Ростова» Карпин, рассказал, как его клубу исправить ситуацию

Тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от московского «Локомотива» в матче Пути РПЛ Кубка России заявил, что его команде следует играть лучше, передает «Чемпионат».

«Ожидал такое. Исправить ситуацию можно за счёт того, что надо играть лучше», — сказал Карпин.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:3.

В первом тайме в составе красно-зеленых отличились Тимур Сулейманов и Антон Миранчук. Через 15 минут после перерыва счет до разгромного довел Максим Глушенков. За пять минут до финального свистка игрок ростовчан Максима Осипенко отыграл один мяч.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на своем поле с «Рубином», встреча пройдет 1 ноября. Ростов на своем поле примет «Урал». Игра состоится 2 ноября.

В турнирной таблице группы B Кубка России «Локомотив» занимает пятое место, набрав десять очков. На втором месте располагается екатеринбургский «Урал», набрав восемь баллов. «Ростов» уступает «Уралу» по дополнительным показателям.

Ранее Карпин рассказал, уйдет ли он из «Ростова» в конце сезона.