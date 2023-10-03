Карпин рассказал, уйдет ли он из «Ростова» в конце сезона

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражение команды в матче Пути РПЛ Кубка России от московского «Локомотива» заявил, что не покинет клуб в конце сезона, передает «Спорт-Экспресс».

«Допускаю, что в конце сезона могу покинуть «Ростов»? Нет», — сказал Карпин.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:3.

В первом тайме в составе красно-зеленых отличились Тимур Сулейманов и Антон Миранчук. Через 15 минут после перерыва счет до разгромного довел Максим Глушенков. За пять минут до финального свистка игрок ростовчан Максима Осипенко отыграл один мяч.

В турнирной таблице группы B Кубка России «Локомотив» занимает пятое место, набрав десять очков. На втором месте располагается екатеринбургский «Урал», набрав восемь баллов. «Ростов» уступает «Уралу» по дополнительным показателям. Замыкает группу казанский «Рубин», имея в активе четыре очка. Клуб из столицы Татарстана уже лишился шансов на продолжение борьбы в следующем этапе турнира.

Ранее Карпин жестко ответил на вопрос, устал ли он от футбола.