Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер Тарасова рассказала о ее любимом виде фигуного катания

Тренер Тарасова рассказала, что ей нравится мужское фигурное катание

close
100%
Дмитрий Кощеев/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале, что ей нравится мужское фигурное катание.

«Это мой любимый вид. После того, как поработаешь с мальчиками, ни с кем работать больше невозможно», — сказала Тарасова.

Татьяна Тарасова была тренером Алексея Ягудина, Ильи Кулика, пары Ирина Роднина/Александр Зайцев. 21 марта 2008 года Тарасова была введена в Зал Славы мирового фигурного катания[

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. При этом организация предложила отказывать атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Тарасова высказалась о возможном допуске российских фигуристов.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий