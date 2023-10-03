Тренер Тарасова рассказала о ее любимом виде фигуного катания

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале, что ей нравится мужское фигурное катание.

«Это мой любимый вид. После того, как поработаешь с мальчиками, ни с кем работать больше невозможно», — сказала Тарасова.

Татьяна Тарасова была тренером Алексея Ягудина, Ильи Кулика, пары Ирина Роднина/Александр Зайцев. 21 марта 2008 года Тарасова была введена в Зал Славы мирового фигурного катания[

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. При этом организация предложила отказывать атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Тарасова высказалась о возможном допуске российских фигуристов.