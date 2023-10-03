Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Теннисист Медведев повторил достижение Федерера и Джоковича

Медведев вышел в финал турнира в Китае, повторив достижение Федерера и Джоковича

close
100%
REUTERS/Shannon Stapleton

Российский теннисист Даниил Медведев стал третьим теннисистом Открытой эры, которому удалось выйти в семь финалов на харде в трех и более сезонах.

Ранее это достижение покорялось швейцарцу Роджеру Федереру и сербу Новаку Джоковичу.

Медведев смог выйти в финал турнира в Пекине, обыграл в полуфинале представителя Германии Александра Зверева. Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3. В финале Медведев сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

Соревнования в столице Китая относятся к категории ATP 500. Призовой фонд турнира составляет более $3,6 млн. Действующим победителем является представитель Австрии Доминик Тим. Он выиграл турнир в 2019 году. Потом соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2004).

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает Джокович (11 795 очков). Вторым идет Алькарас, набравший 8535 очков. Тройку лидеров замыкает Медведев (7280).

Ранее теннисист Медведев рассказал о своей мечте.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий