Теннисист Медведев повторил достижение Федерера и Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев стал третьим теннисистом Открытой эры, которому удалось выйти в семь финалов на харде в трех и более сезонах.

Ранее это достижение покорялось швейцарцу Роджеру Федереру и сербу Новаку Джоковичу.

Медведев смог выйти в финал турнира в Пекине, обыграл в полуфинале представителя Германии Александра Зверева. Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3. В финале Медведев сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

Соревнования в столице Китая относятся к категории ATP 500. Призовой фонд турнира составляет более $3,6 млн. Действующим победителем является представитель Австрии Доминик Тим. Он выиграл турнир в 2019 году. Потом соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2004).

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает Джокович (11 795 очков). Вторым идет Алькарас, набравший 8535 очков. Тройку лидеров замыкает Медведев (7280).

Ранее теннисист Медведев рассказал о своей мечте.