Ибрагимович сравнил футбол с сексом

Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что секс по ощущениям лучше забитых мячей. Его слова приводит Sportface.

«Секс лучше. У любого, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, ему стоит обратиться за помощью», — заявил швед.

Ибрагимович завершил карьеру летом 2023 года. Его последним клубом был итальянский «Милан», в составе которого он выиграл чемпионат Италии. Также он становился чемпионом Нидерландов, Испании и Франции.

Швед известен по выступлениям за амстердамский «Аякс», «Барселону», туринский «Ювентус», миланский «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За сборную Швеции форвард провел 122 матча, в которых забил 62 мяча и отдал 25 результативных передач.

Шведский форвард стал первым футболистом, который забивал на абсолютно каждой минуте матча: с 1 по 90+. Позже это достижение смогли повторить Криштиану Роналду и Луис Суарес.

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