Российские хоккеисты попали в топ лучших игроков НХЛ

The Athletic составил топ лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на сезон-2023/2024, в который вошли 10 россиян.

Всего в списке 125 игроков. Издание разделило всех хоккеистов на четыре группы: «MVP», «Лицо франшизы», «Уровень сборной Всех Звезд» и «Уровень топ-звена».

В первую группу россияне не попали. В нее вошли: Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Остон Мэттьюс («Торонто Мейпл Лифс»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Джек Хьюз («Нью-Джерси Девилз»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз») и Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Во второй категории оказались: Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Третья категория состоит из 32 игроков. Среди них четверо россиян: Артемий Панарин («Рейнджерс»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Михаил Сергачев («Тампа»).

В четвертой группе, состоящей из 64 игроков, оказалось четыре российских хоккеиста: Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Валерий Ничушкин («Колорадо»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Дмитрий Орлов («Каролина»).

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампой», а «Чикаго Блэкхоукс» — с «Питтсбургом».

Всего следующий сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 19 апреля по московскому времени. Кубок Стэнли 2023 года выиграл «Вегас».

Ранее трое россиян вошли в топ-20 лучших действующих хоккеистов НХЛ.