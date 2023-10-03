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Украинская теннисистка потребовала от WTA разъяснить значение нейтрального статуса

Украинка Цуренко потребовала у WTA объяснить особенности нейтрального статуса

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Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская теннисистка Леся Цуренко заявила, что продолжает вести борьбу с Женской теннисной ассоциацией (WTA) по поводу происходящего на Украине. Ее слова передает «Большой теннис Украины».

«Мы уже 1,5 года в состоянии постоянного противостояния с WTA. Да, есть ощущение, что в теннисе как можно больше пытаются эту тему умалчивать.

Что касается использования флагов, популяризации игроков, страниц в соцсетях…На самом деле было бы хорошо, если бы они прояснили особенности этого статуса, в котором находятся так называемые нейтральные атлеты, что подразумевается», — сказала Цуренко.

Российские и белорусские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон-2022. В 2023 году они были возвращены. Также украинские теннисистки отказались от рукопожатий с россиянками.

В рейтинге WTA лидирует представительница Белоруссии Арина Соболенко, а россиянка Дарья Касаткина располагается на 13-й позиции.

Ранее Елена Веснина оценила шансы Медведева на выход в финал турнира в Пекине.

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