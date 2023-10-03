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Семин назвал главного претендента на победу в РПЛ

Семин признался, что его не удивляет лидерство «Краснодара» в РПЛ

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что «Краснодар» является главным претендентом на чемпионство. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Меня не удивляет лидерство «Краснодара». У них очень хороший подбор игроков, молодежь из своей академии. И группа иностранцев тоже хорошего уровня. Тренер объединил их, уделил большое внимание оборонительным действиям. Ивич большое внимание уделяет результату. Поэтому я просто думаю, что они, если не наделают много ошибок, первые претенденты на чемпионство», — сказал Семин.

После 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) единоличным лидером является «Краснодар», опережающий ближайшего преследователя («Крылья Советов») на три очка. Тройку лидеров замыкает «Локомотив».

С весны 2022 года российские клубы не участвуют в еврокубках после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все отечественные команды.

Ранее экс-игрок «Спартака» рассказал, почему его не удивляет лидерство «Краснодара» и «КС».

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Футбол. Чемпионат России
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