Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер Крикунов о Радулове: он любого заставит играть

Экс-тренер сборной России Крикунов о хоккеисте Радулове: любого играть заставит

close
100%
Николай Александров/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о низкой результативности форварда казанского «Ак Барса» Александра Радулова в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отметив, что нападающий скоро увеличит результативность, передает Legalbet.

«Не надо удивляться, что у него пока две шайбы в КХЛ. Скоро войдет в свое игровое состояние, и шайбы пойдут. Стоит ли к молодым хоккеистам перевести Радулова? Он любого заставит играть», — сказал Крикунов.

В текущем сезоне КХЛ Радулов провел 12 матчей набрав 12 (2+10) очков.

В минувшем сезоне КХЛ Радулов принял участие в 62 матчах, в которых забросил 25 шайб и сделал 32 результативные передачи. «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА. Ранее Радулов выступал за «Даллас Старз», «Монреаль Канэдианс», «Нэшвилл Предаторс», ЦСКА и «Салават Юлаев».

В составе сборной России Радулов дважды становился чемпионом мира.

Ранее певица Нюша подтвердила, что хоккеист Радулов ухаживал за ней.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий