Тренер Крикунов о Радулове: он любого заставит играть

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о низкой результативности форварда казанского «Ак Барса» Александра Радулова в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отметив, что нападающий скоро увеличит результативность, передает Legalbet.

«Не надо удивляться, что у него пока две шайбы в КХЛ. Скоро войдет в свое игровое состояние, и шайбы пойдут. Стоит ли к молодым хоккеистам перевести Радулова? Он любого заставит играть», — сказал Крикунов.

В текущем сезоне КХЛ Радулов провел 12 матчей набрав 12 (2+10) очков.

В минувшем сезоне КХЛ Радулов принял участие в 62 матчах, в которых забросил 25 шайб и сделал 32 результативные передачи. «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА. Ранее Радулов выступал за «Даллас Старз», «Монреаль Канэдианс», «Нэшвилл Предаторс», ЦСКА и «Салават Юлаев».

В составе сборной России Радулов дважды становился чемпионом мира.

Ранее певица Нюша подтвердила, что хоккеист Радулов ухаживал за ней.