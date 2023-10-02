Легенда ЦСКА обвинил игроков «Зенита» в вальяжности

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что игроки петербургского «Зенита» испытывают трудности с набором очков в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за перенасыщения победами в пяти предыдущих сезонах.

По его мнению, у действующих чемпионов России не хватает мотивации, чтобы выходить на матчи национального первенства.

«Когда ты на протяжении нескольких лет становишься чемпионом, то у тебя пропадает мотивация. Ты вроде бы делаешь тоже самое, только уже на других скоростях. У тебя начинает появляться небольшая вальяжность, самоуверенность, недонастрой. Их за это наказал сначала «Локомотив», а затем «Оренбург». В обоих матчах «Зенит» сначала забил, а потом расслабился. Пропала целостность игры. У них есть качественные игроки, но нет мотивации. На протяжении всей игры футболисты уже не выдают 100% возможностей — с «Рубином» это прокатило, а дальше уже нет», — заявил Масалитин.

После 10 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги лидирует «Краснодар», имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, на третьем месте располагается столичный «Локомотив» (18).

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что в «Зените» случился внутренний надлом.