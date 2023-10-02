Экс-тренер сборной России объяснил успех «Крыльев Советов» в текущем сезоне

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что промежуточное второе место самарских «Крыльев Советов» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нельзя назвать случайностью.

По его мнению, самарский клуб грамотно выстроил политику подбора игроков, сумев найти способ быстро и качественно заменять ушедших футболистов.

«Крылья Советов» по ходу трансферных окон раз за разом теряют игроков, которые уходят в лучшие команды страны, и продолжают находить, изыскивая ресурсы, не менее способных и талантливых, причем делают это быстро и умело. Появляются хорошие игроки, плюс в команду приходят те футболисты, которые не смогли раскрыться в более статусных клубах, как, например Рассказов и Евгеньев. В Самаре они играют на хорошем и серьезном уровне, раскрываясь как футбольные личности», — заявил Игнатьев.

После 10 туров в турнирной таблице лидирует «Краснодар», имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, на третьем месте располагается столичный «Локомотив» (18).

Ранее Борис Игнатьев заявил, что не ожидал лидерства «Краснодара» после 10 туров РПЛ.