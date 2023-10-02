УЕФА намерен изменить формат еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата еврокубков. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает источник, руководители УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассматривают вариант с тремя дивизионами: Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов. Так, между двумя последними будет происходить обмен клубами, как в Лиге конференций: команды будут повышаться и понижаться в дивизионы. Между Суперлигой и Лигой Европы клубы, занявшие первые и последние два места, будут курсировать между лигами.

В конце октября на исполкоме УЕФА пройдет обсуждение данного изменения. Отмечается, что этот формат может вступить в силу не ранее 2027 года.

Весной 2022-го Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

Ранее вице-президент УЕФА Бонек рассказал, почему голосовал против возвращения России.