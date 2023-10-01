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Червиченко: все кричали, что Абаскаль — панацея, «Спартак» — чемпион, все меняется

Червиченко: три месяца назад кричали, что Абаскаль — панацея, но все меняется

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения от «Крыльев Советов» в матче 10-го тура чемпионата России. Слова Червиченко передает «Чемпионат».

«Что делать с Абаскалем? Не знаю я, что с ним делать. Если задумываться о том, что ему пора в Испанию, надо четко понимать, что вы нашли тренера лучше или понятнее. Хотя еще три месяца назад все кричали, что Абаскаль — панацея от всего, а «Спартак» — чемпион. Видите, как все быстро меняется», — сказал Червиченко.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой назвал ужасной игру «Спартака» в матче с «Крыльями».

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