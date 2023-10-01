«Спартак» пригласит Карпина или Черчесова, если уволит Абаскаля

У «Спартака» есть два кандидата на случай отставки главного тренера Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, московская команда пригласит Валерия Карпина или Станислава Черчесова, если решит уволить испанского специалиста.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Самарская команда укрепилась на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. «Спартак» располагается на пятой позиции, заработав 16 баллов.

Ранее футболист «Спартака» не смог объяснить разгромное поражение от «Крыльев Советов».