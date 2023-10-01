Вице-президент УЕФА: Все просто и ясно — «нет» России

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек признался, что уже полтора года не меняет свою позицию относительно допуска российских футболистов на международные турниры. Его слова передает Sport.pl.

«Я не меняю своего мнения уже полтора года. Все просто и ясно — «нет» России. Считаю, что сначала должна закончиться СВО на Украине, и только потом можно будет говорить о возвращении россиян в игру. Я ясно дал это понять на заседании исполкома УЕФА и, конечно, проголосовал против восстановления сборных России до 17 лет. К сожалению, комитет решил иначе.

Почему же появился такой твит? Там я не написал, что поддерживаю это решение УЕФА. Я просто хотел показать, что это касается только команд до 17 лет», — сказал Бонек.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет. Они будут выступать без флага и гимна, а матчи проводить за рубежом.

После этого о бойкоте матча против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.

Ранее игрок ЦСКА заявил, что может закончить карьеру раньше, чем сборная будет допущена до турниров.