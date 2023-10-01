Экс-тренер «Спартака» не исключил ничью в матче с «Крыльями Советов»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской премьер-лиги, в котором красно-белые на выезде сыграют с «Крыльями Советов». В комментарии «Газете.Ru» специалист подчеркнул, что обе команды сейчас приблизительно равны по силам, и ничейный исход не станет сюрпризом.

«Игра будет равная, фаворита явного нет. Сложно сказать, у кого будет преимущество, обе команды сейчас на подъеме, так что предсказать победителя непросто. «Крылья» играют дома. «Спартак» по последним матчам показал, что и в обороне он хорошо играет, и атака начинает функционировать достаточно неплохо. У обеих команд шансы на победу — 50 на 50, ничейный исход меня тоже не удивит», — полагает Гладилин.

Матч между «Крыльями» и «Спартаком» состоится в Самаре и начнется в 16:30 по московскому времени. Соперников рассудит Рафаэль Шафеев из Волгограда. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После девяти туров «Крылья Советов» идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Спартак» с 16 баллами располагается на пятой строчке.

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