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Жена Бекхэма рассказала о депрессии экс-футболиста

Жена Бекхэма сообщила о возникновении у мужа депрессии из-за ЧМ 1998 года

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victoriabeckham/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Виктория Бекхэм, жена бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, в документальном сериале «Бекхэм» от Netflix рассказала о реакции мужа на хейт.

«Я могу рассказать об абсолютной ненависти, публичных издевательствах. Он впал в депрессию, клиническую депрессию», — сказала Бекхэм.

В матче сборных Англии и Аргентины в 1/8 финала ЧМ-1998 Бекхэм получил красную карточку. Основное время матча закончилось ничьей со счетом 2:2 Латиноамериканцы одержали победу в серии пенальти. А Бекхэм после своего удаления подвергся насмешкам и ненависти.

Бекхэм большую часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед». Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), дважды — Кубок страны. В 1999 году «МЮ» стал победителем Лиги чемпионов.

В 2003 году Бекхэм стал игроком мадридского «Реала», с которым также сумел завоевать чемпионство. Через четыре года в Испании полузащитник отправился покорять МЛС.

Сейчас Бекхэм владеет клубом «Интер Майами», выступающим в МЛС. За команду играет чемпион мира Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что Месси и Бекхэм хотят видеть в «Интер Майами» игрока «Реала».

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