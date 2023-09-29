Гол Роналду принес «Аль-Насру» пятую победу подряд

Португальский форвард саудовского «Аль-Насра» забил мяч в матче Про-лиги против «Аль-Таи».

На 32-й минуте счет в матче открыл игрок «Аль-Насра» Андерсон Талиска, которому ассистировал Роналду. В конце матча «Аль-Таи» сравнял счет усилиями Виргила Мисидьяна. Роналду успел принести своему клубу победу, реализовав пенальти.

«Аль-Наср» в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии занимает третье место. «Аль-Таи» располагается на 12-й строчке.

16 сентября издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Роналду принял решение подать в суд на туринский «Ювентус» из-за задолженности по зарплате.

Отмечается, что у Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое позволяло туринскому клубу отложить выплату зарплаты в период пандемии Covid-19. Итальянцы должны перевести Роналду еще €19,9 млн. Эту выплату обещали в случае ухода португальца.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее Роналду прокомментировал дубль в ворота «Аль-Ахли».