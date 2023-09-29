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Овечкин не попал в топ-25 лучших хоккеистов в игре NHL 24

Нападающий «Вашингтона» Овечкин не попал в топ-25 лучших хоккеистов в игре NHL 24

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пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз»

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин не попал в топ-25 лучших в игре NHL 24.

Рейтинг россиянина составил 91. По этому показателю он расположился на 28-м месте.

Первым среди россиян стал Никита Кучеров (94), второе место занял Артемий Панарин (93), замкнул тройку сильнейших Андрей Василевский (93).

Лучшим среди всех игроков стал Коннор Макдэвид — 97.

В минувшем сезоне Александр Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Обладателем Кубка Стэнли стал «Вегас».

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В России Александр Овечкин выступал за московское «Динамо».

В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира.

Ранее хоккеист «Коламбуса» назвал Овечкина тяжеловесным игроком.

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