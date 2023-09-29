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Булыкин назвал причину, которая могла побудить экс-игрока «Локомотива» к попытке самоубийства

Экс-футболист Булыкин: попытка самоубийства Бека-Бека заставляет задуматься

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Знаменитый в прошлом российский нападающий, экс-игрок сборной страны, а ныне политик Дмитрий Булыкин прокомментировал для «Газеты.Ru» ситуацию с попыткой самоубийства бывшего полузащитника московского «Локомотива» Алексиса Бека-Бека, который сейчас выступает в Лиге 1 за «Ниццу».

«Много чего могло случиться. Может, какая-то любовная история, с девушкой разошелся, возможно. Но тот факт, что уже в 22 года с ним случилась такая история, заставляет задуматься. И в следующей команде, если он будет играть в футбол, ему будет очень тяжело. Посмотрим, что сейчас произойдет. Может быть, в больницу его теперь положат», — считает Булыкин.

Бека-Бека утром забрался на мост Меньян в Ницце и угрожал самоубийством, из-за чего на дороге образовалась пятикилометровая пробка. После переговоров с полицейскими и в результате операции спецслужб французский футболист был спасен. В текущем сезоне Бека-Бека, проданный «Локомотивом» «Ницце» летом 2022 года за €12 млн, ни разу не выходил на поле в составе своей команды.

Ранее экс-нападающий «Спартака» захотел устроить Карпина в африканскую сборную.

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